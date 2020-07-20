В Госдуме предложили запретить комиссию за переводы в одном банке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов выступил с предложением полностью запретить взимать комиссионные за операции по переводу денег в одном банке. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Предлагаем запретить взимать комиссии за перевод денег между банковскими счетами и картами клиентов в рамках одного банка. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы", – заявил он.
Миронов отметил, что после отмены "банковского роуминга" (комиссии за перевод средств между регионами РФ) ряд банков ввел комиссию за внутрибанковские переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц.
Депутат объяснил, что за счет новых правил кредитные организации компенсировали снижение прибыли, и подчеркнул, что необходимо в этом случае защитить интересы клиентов.
"Огромные прибыли банкиры получают не с кредитования промышленности, малого или среднего бизнеса, даже не с пресловутой ипотеки и потребительских кредитов, а с небольших комиссий, которые спрятаны в сумме любого платежа", – заявил Миронов.
В июне стало известно, что Сбербанк ввел комиссию за переводы денег через банкоматы. Она составляет 1% от суммы операции. В кредитной организации заявили, что процент подобных операций слишком мал.
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