Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
При дальнейшем падении ставок около 30% россиян собирается забрать свои вклады, сообщает РИА Новости. В исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ говорится, что менять свою сберегательную стратегию не хотят 36% граждан.
12% россиян хотят воспользоваться другими способами накопления. Инвестировать в золото будут 7% опрошенных, в облигации 6%, а в недвижимость – 4% респондентов. Забрать все средства из банка готовы 36% россиян в возрасте 21–35 лет против 25% опрошенных старше 55 лет. 68% оставят свои сбережения в банках без изменений если произойдет скачок курса.
По данным центрального банка РФ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады июля вновь упала до рекордно низкого уровня 4,63% с 4,8% в третьей декаде июня.
В начале июля Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях для своих клиентов. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65% годовых вместо 4,15%.
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