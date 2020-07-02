В Сбербанке снизили ставки по рублевым вкладам до 3,65%

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях для своих клиентов. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65% годовых вместо 4,15%, передает РИА Новости.
Данные условия банк предлагает для вкладов на сумму от 400 тысяч рублей и на срок от шести месяцев до года. Если пользователь банковских продуктов захочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, то ставка составит уже 3,3%. Ранее она была 3,8%.
Кроме того, максимальная ставка по вкладу под названием "Пополняй" была понижена на 0,5% пункта – до 3,3%. С открытием вклада на срок свыше двух лет она будет составлять 2,65%, а не 3,15%. Так, на 0,5% была снижена максимальная ставка по вкладу "Управляй": до 2,95%.
Ранее Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы. Большинство клиентов производят денежные переводы через мобильный банк. Для них сохраняется лимит в 50 тысяч рублей в месяц, сказали в пресс-службе.
Помимо того, в России вступил в силу закон об отмене "банковского роуминга". С 14 июня российским банкам запрещено взимать комиссию за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации.
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