В России ужесточили выдачу кредиток

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В России в мае доля одобренных заявок по кредитным картам опустилась до 31%. Таким образом, этот показатель сократился за год на 8 процентных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".
Гендиректор компании Олег Лагуткин выразил мнение, что это связано с ужесточением кредитными организациями политики в целях удержания уровня риска на приемлемом уровне, а также снижения спроса россиян на заемные средства.
"Первая причина как раз и является первопричиной роста числа отказов по поданным гражданами заявлениям на получение кредитных карт", – отметил он.
Как отмечается, в мае российские банки выдали только 316,7 тысячи кредитных карт, что меньше уровня годом ранее в 2,1 раза. В то же время сократился и общий объем лимитов по выданным картам – на 55,4%, до 23,5 миллиарда рублей.
Однако в начале осени, по словам Лагуткина, банки будут уже выдавать 500–600 тысяч карт.
Ранее стало известно, что выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с первым месяцем прошлого года. Количество оформленных кредиток стало меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом впервые с 2015 года. Кроме того, снижение числа выданных карт наблюдалось и в декабре 2019 года.
Эксперты связывают данную тенденцию с политикой банковского сегмента в области потребительского кредитования. В настоящий момент банки стараются сдерживать неудержимый рост подобного рода займов.
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