В Москве трем полицейским предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

В Москве трем сотрудникам ОМВД по району Арбат предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета.

По версии следствия, ночью в конце июня 2020 года полицейские при патрулировании на Арбатской площади остановили автомобиль для досмотра. В ходе досмотра в рюкзак одному из мужчин полицейские подбросили пакет с неизвестным веществом, который выдали как обнаруженные ими наркотики.

Когда потерпевшие стали высказывать несогласие с действиями полицейских, те применили спецсредства и нанесли досматриваемым телесные повреждения. Затем у потерпевших потребовали 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности.

Указанную сумму полицейские получили в ближайшем банкомате. После этого потерпевшие обратились на личный прием в следственное подразделение ГСУ СК России по Москве. В ходе следственных действий задержанные полицейские признали вину. Сейчас они находятся под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что начальника отдела по противодействию наркоугрозе в интернете управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве поместили под домашний арест. Он обвиняется в покушении на мошенничество.