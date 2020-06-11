Росгвардия уволила сотрудника после видео с угрозами подбросить наркотики

13:11
Фото: соцсети
Росгвардия уволила сотрудника после видео, в котором он угрожал подбросить москвичу наркотики, передает РИА Новости заявление столичного главка ведомства.
Ролик появился 11 июня в ряде Telegram-каналов. На нем сотрудник вневедомственной охраны, который приехал разбираться в конфликте между соседями из-за громкой музыки, угрожал мужчине подбросить наркотики. Он также грозился, что против жителя столицы будет сфабриковано уголовное дело.
Уточняется, что данный инцидент произошел несколько дней назад. Пострадавшему сразу принесли извинения, добавили в Росгвардии.
Позднее официальный представитель ведомства Валерий Грибакин уточнил, что сотрудник Росгвардии уволен.
"Подписан приказ о его увольнении", – заявил Грибакин.
Так, источник в Росгвардии пояснил, что у провинившегося работника есть ребенок-инвалид, как и у женщины, пожаловавшейся на громкую музыку у соседа.
Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест обвиняемому по делу Голунова экс-полицейскому. Журналиста задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Произошедшее привело к широкому общественному резонансу.
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