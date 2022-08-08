Минприроды предложило не менять базу для расчета тарифов на вывоз мусора

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Минприроды опубликовало проекты двух нормативных актов, меняющих подходы к формированию федеральной схемы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО) и правил определения нормативов накопления отходов в пользу расчетных, а не фактических данных. Об этом сообщает "Коммерсант".

Проект постановления правительства об изменении правил разработки, утверждения и корректировки федсхемы обращения с ТКО предлагает дополнить информацию об отходах словом "расчетная", "поступающие" отходы заменить на "планируемые к поступлению" и учитывать в системе не "массу" отходов, а "прогнозируемую массу".

Также предлагается создать межведомственную комиссию при Минприроды, которая будет корректировать федеральную схему в части привязки ее к целевым национальным показателям, внесения в схему новых объектов и порядка публикации схемы в интернете для публичного доступа.

В пояснительной записке к документу ничего не говорится об изменении подхода к сбору данных. Директор института экологии Высшей школы экономики Борис Моргунов пояснил, что согласно документу, в части информации об образовании отходов фактические данные предлагается заменить расчетными.

Ранее глава национального мусорного оператора ППК РЭО Денис Буцаев, основываясь на данных федсхемы, оценил необходимый объем инвестиций в соответствующую инфраструктуру в 500 миллиардов рублей.

В Минприроды считают, что даже после изыскательных работ и госэкспертизы эта сумма изменится не сильно. В ведомстве также говорят, что располагают всей информацией о фактическом объеме образования отходов, поскольку в системе работают региональные операторы, ответственные за обращение с отходами.

Параллельно Минприроды опубликовало проект новых правил нормативов накопления ТКО, который призван сгладить "выбросы" в данных между регионами и объектами образования отходов.

Ранее Владимир Путин прокомментировал тему мусорной реформы и раздельного сбора отходов. Он отметил, что правительство России уже делает первые шаги на пути к расширению программы переработки мусора.

До этого он заявлял, что российские экологические и климатические проекты будут многие десятки лет играть решающую роль в глобальных усилиях по сохранению климата.

