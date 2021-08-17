В Москве отреагировали на слова Байдена о целях в Афганистане

В Москве прокомментировали слова Джо Байдена о его позиции по Афганистану. Ради этого заявления президент США прервал свой отпуск и выступил перед нацией.

По его словам, цели в Афганистане достигнуты, основной была борьба с терроризмом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на это в Telegram.

"Столько было сказано в Вашингтоне о том, как поставленные в Афганистане цели выполнены, что хочется внести ясность. Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему целей и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил", – написала Захарова.

Штаты заявили о выводе войск из Афганистана в апреле. Завершить операцию планировали до 11 сентября и даже шли в опережением графика.

Однако после активизации Талибана, запрещенной в России организации, и взятия им под контроль Кабула, американцы еще ускорились, несмотря на заявленные цели по борьбе с терроризмом. А Байден обвинил власти Афганистана в неспособности объединиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.