Выигранные в "Миллионе призов" баллы можно будет перевести в благотворительные фонды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" присоединились 49 благотворительных организаций, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что теперь помочь нуждающимся могут сами москвичи. Горожане, которые выиграют призовые баллы в программе "Миллион призов", смогут направить их на благотворительность.

В материале говорится, что победители акции получат 250 тысяч призов, среди которых 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов (один балл равен одному рублю). Эти баллы можно обменять на товары, представленные партнерами программы. Также участники акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе" смогут выиграть 100 автомобилей и 20 квартир.

Для того чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться на участие в электронном голосовании до 23 часов 59 минут 13 сентября.

Избиратель должен проголосовать с 17 по 19 сентября и следить за розыгрышем призов. Его будут транслировать ежедневно с 18 по 20 сентября в прямом эфире на телеканале Москва 24. Победителей будут выбирать методом случайной выборки.

Провести акцию "Миллион призов – #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования предложила Московская торгово-промышленная палата (МТПП). По мнению президента МТПП Владимира Платонова, программа поможет стимулировать жителей столицы участвовать в электронном голосовании, что позволит снизить риски распространения COVID-19.

