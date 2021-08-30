Кампания США в Афганистане завершена – СМИ

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Кампания США в Афганистане завершена. Последний эвакуационный рейс вылетел из аэропорта Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Newsweek.

"Американский чиновник заявил мне: Последний самолет взлетает, война окончена", – написал журналист в своем Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) атаковали аванпост в провинции Панджшер. Сообщается, что атаку удалось отбить, однако на данный момент столкновения продолжаются.

Напомним, что ситуация в Афганистане обострилась, когда в середине августа представители радикального движения вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.