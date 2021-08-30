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Общество

13:47

Песков считает, что говорить об изменении статуса "Талибана" в РФ пока преждевременно

власть общество

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что вопрос об изменении статуса запрещенного в РФ движения "Талибан" преждевременен. По его словам, сначала нужно дождаться формирования руководства и посмотреть на их первые шаги. Об этом сообщает ТАСС.

"Вы знаете, что президент Путин и в министерстве иностранных дел наши коллеги говорили, что, конечно, мы склоняемся к тому, что необходимо посмотреть на первые шаги руководства, которое будет сформировано. Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована", – отметил Песков.

Движение "Талибан" по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года признано террористической организацией. В России его деятельность запрещена.

15 августа движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.

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