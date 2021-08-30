Россия воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН по Афганистану – Небензя

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Россия воздержалась при голосовании по резолюции Совета безопасности ООН по Афганистану, так как авторы документа не учли ряд озабоченностей Москвы. Об этом заявил постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
Он отметил, что в документе не упоминается необходимость борьбы с запрещенной в России террористической организацией ИГ.
"Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции <...> по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей", – приводит слова дипломата ТАСС.
При голосовании за данный документ также воздержался Китай. По словам Небензи, Россия предлагала включить в резолюцию пункт о негативном влиянии на ситуацию в стране заморозки финансовых активов и массового вывоза ценных для экономики специалистов, но эти инициативы были проигнорированы. По словам дипломата, в условиях "утечки мозгов" страна не сможет достигнуть целей устойчивого развития.
В понедельник, 30 августа, Совбез ООН принял резолюцию США, Великобритании и Франции, призывающую представителей запрещенного в РФ движения "Талибан" исполнять обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 стран.
В середине августа представители радикального движения вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.
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