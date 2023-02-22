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ФСБ задержала пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"В результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Кировской и Пензенской областей задержаны пять пособников международной террористической организации (МТО) "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация), действующей на территории Сирии", – отметили в сообщении.

Как отметили в ведомстве, задержанные разделяли идеологию террористической организации. Они якобы выполняли все инструкции, осуществляли финансирование боевиков. Денежные средства в дальнейшем использовались для приобретения вооружения, транспорта и амуниции.

Ранее сообщалось, что 17 февраля ФСБ предотвратила теракт, который запланировали два последователя запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) на предприятии химпрома в Калужской области.

Теракт запланировали двое мужчин – уроженцы республик Центрально-азиатского региона – с использованием самодельного взрывного устройства и зажигательных смесей для подрыва цистерн с горюче-смазочнми материалами на промышленном предприятии.

В результате ликвидации боевиков сотрудниками ФСБ, никто из мирного населения не пострадал.



ФСБ задержала вербовщика террористической группировки в Москве

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