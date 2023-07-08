Зеленский заявил о возвращении на Украину командиров "Азова"

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Владимир Зеленский сообщил, что возвращается на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

"Возвращаемся домой из Турции", – сказал украинский лидер в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

На кадрах видно, как Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак встречают военных в аэропорту и вместе с ними садятся в самолет. Глава государства вернулся в страну с командиром "Азова" Денисом Прокопенко, исполняющим обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергеем Волынским, замкомандиром Святославом Паламарем, майором нацгвардии Олегом Хоменко и полковником нацгвардии Денисом Шлегой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в сентябре 2022 года освобожденный из плена ВСУ политик Виталий Медведчук отправлен в Россию. Турецкий лидер отметил, что при обмене военнопленными между Россией и Украиной было 200 имен.