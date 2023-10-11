Минобрнауки РФ причислило "Азов" и легион "Свобода России" к наиболее опасным для молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министерство образования и науки РФ отнесло батальон "Азов" и легион "Свобода России" (украинские структуры, признанные террористическими и запрещенные в РФ) к наиболее опасным для нынешней молодежи. Соответствующий документ опубликован на сайте образовательных стандартов высшего образования.

В документе указано, что участники "Азова" причастны к массовым военным преступлениям против мирного населения Донбасса и Украины. С 2014 года они регулярно убивали, пытали и грабили население ДНР, ЛНР и востока Украины.

Участники же "Свободы России" убивали российских солдат в зоне проведения СВО, сказано в документе.

Помимо "Азова" и "Свободы России" в список наиболее опасных организаций для молодых россиян внесли "Колумбайн" и "Маньяки. Культ убийства" (террористические организации, запрещенные в РФ).

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ запустит горячую линию для студентов в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, в случае необходимости помощь окажут израильским, палестинским и иным студентам, оказавшимся в зоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. По словам замглавы ведомства Константина Могилевского, Минобрнауки находится на постоянной связи с МИД РФ, в составе российского посольства в Тель-Авиве работает представитель ведомства.