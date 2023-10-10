Минобрнауки РФ запустит горячую линию для студентов в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

Минобрнауки России готово помочь российским студентам, которые оказались в зоне вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, в ближайшее время заработает специальная горячая линия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Константина Могилевского.

Помимо этого, в случае необходимости помощь окажут израильским, палестинским и иным студентам, оказавшимся в зоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. По словам Могилевского, Минобрнауки находится на постоянной связи с МИД РФ, в составе российского посольства в Тель-Авиве работает представитель ведомства.

Он напомнил, что в прошлом году, когда многие студенты из России, обучавшиеся на Западе, столкнулись с ограничениями своих прав, Минобрнауки оказало всем желающим содействие при переводе в российские университеты.

"Так что и сейчас Россия, безусловно, обеспечит своим гражданам возможность получить качественное образование на родине", – заключил он.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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