Путин заявил, что Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс

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Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс, поэтому РФ признала их независимость. Был заключен договор в соответствии с международным правом. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России, сообщает телеканал "360".

Российский президент отметил, что Россия восемь лет не признавала независимость ДНР и ЛНР, так как хотела договориться. По его словам, республики имели право объявить о своей независимости, однако Киев развязал против них войну с использованием авиации, артиллерии и танков. РФ предлагала Украине вывести войска из Донбасса и решить ситуацию таким образом, но инициатива была отвергнута, подчеркнул Путин и добавил, что новые территории навсегда останутся частью России.

Более того, продолжил глава государства, Россия не начинала войну с Украиной, это начал киевский режим.

"После того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начали боевые действия и продолжают их. Это и есть агрессия, если мы признаем право этих народов, проживавших на этих территориях, объявить о своей независимости", – сказал Путин и назвал пособниками агрессора тех, кто все прошедшие годы помогал "военной машине киевского режима".

Президент указал, что Россия серьезно относилась к выполнению минских соглашений и надеялась в рамках мирного процесса, международного права урегулировать конфликт.

Москва рассчитывала, что это приведет к учету законных интересов и требований Донбасса, закреплению в конституции особого статуса этих регионов и основополагающих прав живущих там людей. Россия не раз предлагала компромиссы, но все предложения были отвергнуты, подытожил Путин.

Ранее лидер РФ озвучил условия для переговоров с Украиной. Так, для начала диалога украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.