Путин: власть на Украине узурпирована и удерживается незаконным путем

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В настоящий период на Украине происходит попытка узурпации власти, заявил Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД РФ. Президент также обратил внимание, что власть на Украине была установлена в результате вооруженного путча, пишет RT.

"Нынешняя трагическая страница в истории Украины началась с силового захвата власти, антиконституционного переворота в 2014 году. Источник действующего киевского режима – это вооруженный путч, и теперь круг замкнулся: исполнительная власть на Украине вновь, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем", – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент обвинил исполнительные власти Украины и руководство Верховной рады в сговоре, целью которого является узурпация власти в стране. Он отметил, что в 2014 году подобные действия оправдывались революцией, а в настоящий момент это происходит за счет боевых действий.

"По сути, речь идет о сговоре исполнительной власти Украины, руководства Верховной рады, контролируемого им парламентского большинства, направленном на узурпацию государственной власти. По-другому это невозможно назвать, и это является уголовным преступлением по украинскому закону", – подчеркнул Путин.

Однако российский лидер отметил, что на данный момент легитимным органом власти на Украине, в отличие от исполнительной власти страны, является Верховная рада.

Глава государства также заявил, что нынешними хозяевами Украины являются "глобалистские элиты, находящиеся за океаном", а не народ страны. При этом они стремятся возложить всю ответственность за принятие непопулярных среди украинцев решений, вроде понижения возраста для мобилизации, на плечи действующей исполнительной власти страны, добавил российский лидер. Однако после этого, считает Путин, этих украинских политиков сместят, заменив на других, так же зависимых от Запада, но с более чистой репутацией.

Кроме того, российский лидер обратил внимание, что Украина, как и Запад, в настоящий период умалчивают решение Конституционного суда страны, в соответствии с которым президентский срок не может быть продлен никакими ухищрениями.

Президент напомнил, что в мае 2014 года Конституционный суд Украины вынес решение, в соответствии с которым президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах. Суд также подчеркнул, что конституционный статус президента не содержит норм, которые устанавливали бы другой срок, кроме пятилетнего. Данные решения инстанции были окончательными и не подлежали обжалованию, подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что для старта переговоров по мирному урегулированию между Москвой и Киевом украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием для начала переговорного процесса президент назвал официальное уведомление о том, что Украина отказывается от присоединения к НАТО. Если это будет выполнено, незамедлительно последует приказ прекратить огонь, заверил Путин.

