Путин: в 2022 году ВС РФ подошли к Киеву, но не стали штурмовать город

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В 2022 году войска РФ подошли к Киеву и рассматривали разные варианты действий, но решений о штурме города не было, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями российского МИД.

Глава РФ подчеркнул, что Москва хотела подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, чтобы закончить войну, развязанную Киевом против Донбасса в 2014 году, а также разрешить вопросы, представляющие угрозу для безопасности России.

"Наши соединения действительно стояли у Киева. <...> Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил и ни домысливал, не было. <...> По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру", – сказал Путин.

В результате стороны вышли на договоренности, устраивающие их обоих, отметил президент. После чего глава украинской переговорной делегации в Стамбуле переписал их на бумаги и поставил предварительные подписи, уточнил российский лидер. Путин напомнил, что документ назывался "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины".

"Здесь нам удалось найти сложные развязки, в частности, имелось в виду, что будет принят украинский закон о запрете нацистской идеологии в любых ее проявлениях, кроме того, Украина в обмен на международные гарантии безопасности ограничивала бы размер своих вооруженных сил, принимала бы обязательства не вступать в военные союзы и не размещать у себя иностранные военные базы и контингенты, не проводить военные учения на своей территории", – добавил президент.

Кроме того, на этой же встрече глава России рассказал, что изначально не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при сохранении сухопутного пути до Крыма для РФ.

Ранее Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, однако на сегодняшний день возвращаться к ним можно только исходя из нынешних реалий в зоне спецоперации.