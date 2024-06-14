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Спецоперация поможет избавить от неоколониальных оков Запада Украину, которая фактически полностью утратила политическую независимость. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, Украина потеряла политическую субъектность по итогу госпереворота в 2014 году. Теперь над этой страной фактически установлено внешнее управление.

Медведев добавил, что западные страны искусственно создают экономические кризисы, чтобы сохранить свое превосходство и благополучие.

Ранее Медведев призвал ежедневно наносить максимальный вред тем странам, которые вводят санкции против РФ. Для этого он предложил искать уязвимые точки в экономике и других сферах Запада, а также замедлять работу их компаний и государственных учреждений.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что конфликт на Украине выходит в новую фазу противостояния, ВСУ на фоне больших потерь сосредоточатся только на попытках ударов по России поставляемым западным оружием.