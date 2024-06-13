Медведев призвал наносить максимальный вред странам, вводящим против РФ санкции

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ежедневно наносить максимальный вред тем странам, которые вводят санкции против РФ. Об этом сообщает RT.

Для этого он предложил искать уязвимые точки в экономике и других сферах Запада, а также замедлять работу их компаний и государственных учреждений.

"Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами. И никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!" – подытожил Медведев в своем телеграм-канале.

Комментируя новые санкции Запада, он также призвал передать союзникам России всевозможные виды вооружений, сделав лишь исключение для ядерных снарядов. Он объяснил это тем, что западные страны боятся передачи российского оружия их противникам.

По его словам, Запад своими действиями объявил России "войну без правил". Он также попросил россиян реагировать на вводимые против страны санкции аналогично реакции властей. Однако Медведев подчеркнул, что государство уже научилось жить и развиваться в условиях экономических ограничений.

Ранее Медведев заявил, что российское оружие может быть отправлено любому противнику США в качестве симметричного ответа на вооружение Киева. Он подчеркнул, что конкретные регионы, куда можно отправить российское оружие, намеренно не озвучивались, поэтому ими могут быть все, кто считает Вашингтон своим врагом.

До этого Владимир Путин заявил, что у России есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие Украине. Президент также подчеркнул, что ответ РФ на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть ассиметричным. Сейчас российская сторона думает над этим вопросом.

