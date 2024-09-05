Зеленский считает, что Россия обязана присутствовать на втором "саммите мира"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России обязаны присутствовать на втором "саммите мира", поскольку без Москвы закончить конфликт дипломатическими средствами будет крайне сложно. Об этом сообщает телеканал NBC.

Украинский лидер подчеркнул, что "все страны" просили Киев, чтобы на мероприятии присутствовали российские представители. Зеленский отметил, что совершенно не против такого развития событий, и дал указания подготовить необходимый для этого план.

Однако ранее СМИ утверждали, что Зеленский хочет получить от Москвы отказ от участия в переговорах, чтобы обвинить российские власти в их срыве.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что вторая мирная конференция по Украине содержит неприемлемые подходы для России и многих других государств, заинтересованных в урегулировании конфликта.