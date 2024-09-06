Пентагон анонсировал пакет военной помощи Украине на 250 млн долларов

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден 6 сентября объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 250 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин на встрече с контактной группой на американской авиабазе Рамштайн в Германии, сообщает ТАСС.

Министр надеется, что выделенная помощь позволит удовлетворить меняющиеся в зависимости от обстоятельств потребности Украины, доставку осуществят "с военной скоростью". Группа сосредоточена на поставке Киеву средств ПВО, оружия и бронетехники, подчеркнул Остин.

Ранее стало известно, что Британия отправит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов для поддержки ПВО. Согласно документу, первую партию ракет должны доставить до конца 2024 года. Общая сумма контракта составит около 213 миллионов долларов.

До этого украинский президент Владимир Зеленский обвинил Великобританию в снижении уровня поддержки. Он напомнил, что Лондон занимал лидирующие позиции в оружии, политике и поддержке украинцев, но сейчас ситуация замедлилась.

В свою очередь, лидер Чехии Петр Павел заявил, что с сентября до конца текущего года Украина в рамках чешской инициативы будет получать от 80 до 100 тысяч боеприпасов ежемесячно. Он считает, что западные страны должны попытаться убедить РФ в том, что она не сможет добиться значительных успехов на поле боя. Это, по его мнению, должно привести Россию к переговорам.