Пентагон объявил о военной помощи Киеву на 1,5 млрд долларов из фонда поддержки Украины

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США выделят Киеву пакет военной помощи на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Военная помощь будет предоставлена в рамках президентских полномочий. В новый пакет войдут ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников.

Вашингтон также выделил Киеву новый пакет вооружений, объем которого составит до 200 миллионов долларов.

Между тем Германия обновила список переданных Украине вооружений. В него вошли 21 тысяча снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, 10 надводных БПЛА и восемь танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями.

Кроме того, Еврокомиссия также объявила о выделении и отправке на закупку оружия для Украины первого транша в 1,5 миллиарда евро, которые взяли с доходов от замороженных российских активов.

