США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до 200 млн долларов

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Вашингтон выделил Киеву новый пакет вооружений, объем которого составит до 200 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он отметил, что в пакет включат боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов.

Между тем Германия обновила список переданных Украине вооружений. В него вошли 21 тысяча снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, 10 надводных БПЛА и восемь танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями, которые были переданы Киеву в рамках совместного с Данией проекта, уточняется на сайте правительства страны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Украине нового пакета помощи на сумму 225 миллиона долларов. В пакет вошли батарея для зенитного ракетного комплекса Patriot, снаряды для систем противовоздушной обороны NASAMS и другие вооружения.

Также ожидается, что Великобритания поставит на Украину 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов. Очередной пакет военной помощи Киеву также включает машины разминирования, малые катера и различные запчасти.

