11 июля, 21:19Политика
Власти США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов
Фото: depositphotos/eabff
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Украине нового пакета помощи на сумму 225 миллиона долларов. Его слова передает ТАСС.
В пакет входит батарея для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS и иные виды военной техники.
Между тем ожидается, что Великобритания поставит на Украину 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов. Очередной пакет военной помощи Киеву также включает машины разминирования, малые катера, различные запчасти и бульдозеры для укрепления оборонительных позиций.
Эстония, в свою очередь, передала Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним. Число поставленного вооружения эстонское правительство не уточнило.
На Украину прибыл третий ЗРК американского производства Patriot