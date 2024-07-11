Власти США объявили о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Украине нового пакета помощи на сумму 225 миллиона долларов. Его слова передает ТАСС.

В пакет входит батарея для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, снаряды для систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS и иные виды военной техники.

Между тем ожидается, что Великобритания поставит на Украину 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов. Очередной пакет военной помощи Киеву также включает машины разминирования, малые катера, различные запчасти и бульдозеры для укрепления оборонительных позиций.

Эстония, в свою очередь, передала Украине зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним. Число поставленного вооружения эстонское правительство не уточнило.

