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Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией являются очередной уловкой Запада, уверен член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик.

Он назвал канцлера Германии "пробным шаром", который Запад запускает в сторону Москвы. Белик уверен, что так западные страны хотят сначала найти общие темы для возможных переговоров, а затем запросить уступки по Украине.

"Иного пути по Украине Запад не видит, и этот путь для нас неприемлем", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что западные страны не хотят переговоров, так как корпорации из США зарабатывают на конфликте миллиарды долларов, поставляя оружие киевскому режиму. Поэтому, уточнил Белик, в переговорах заинтересованы только на Украине, однако ее слово на Западе, сказал он, ничего не значит. При этом европейские страны, подчеркнул парламентарий, являются вассалами Америки, поэтому также не будут высказываться за мирные переговоры.

Ранее Шольц заявил, что настал момент для урегулирования конфликта, еще раз выступив за участие Москвы в новом саммите. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что реальных предпосылок для мирного урегулирования ситуации на Украине пока не видно.

