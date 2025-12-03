Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:17

Политика

Несколько стран Европы выступили против выхода Украины из Оттавской конвенции

Фото: depositphotos/mariakarabella

Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария выступили против выхода Украины из Оттавской конвенции. Свои возражения указанные страны направили в управление ООН по вопросам разоружения, сообщила замгенсека ООН Изуми Накамицу.

"Несколько стран – участниц конвенции направили свои возражения, а еще ряд стран выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу", – цитирует Накамицу РИА Новости.

В свою очередь, в институте ООН по исследованию проблем разоружения назвали запрос Украины "фантазией", противоречащей международному праву.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения. Документ вступил в силу 1 марта 1999-го, к нему присоединились 163 страны. Украина ратифицировала конвенцию в 2005 году.

Однако в июле 2025 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о выходе страны из Оттавской конвенции. Он также поручил кабмину государства "безотлагательно обеспечить принятие в установленном порядке мер по выходу Украины из конвенции".

Спустя несколько дней Финляндия также официально уведомила ООН о выходе из конвенции. Утверждалось, что решение Хельсинки было продиктовано ухудшением ситуации в сфере безопасности. При этом Финляндия намеревалась продолжить соблюдать другие обязательства в рамках международного права.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика