Несколько стран Европы выступили против выхода Украины из Оттавской конвенции

Фото: depositphotos/mariakarabella

Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария выступили против выхода Украины из Оттавской конвенции. Свои возражения указанные страны направили в управление ООН по вопросам разоружения, сообщила замгенсека ООН Изуми Накамицу.

"Несколько стран – участниц конвенции направили свои возражения, а еще ряд стран выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу", – цитирует Накамицу РИА Новости.

В свою очередь, в институте ООН по исследованию проблем разоружения назвали запрос Украины "фантазией", противоречащей международному праву.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также требует их уничтожения. Документ вступил в силу 1 марта 1999-го, к нему присоединились 163 страны. Украина ратифицировала конвенцию в 2005 году.

Однако в июле 2025 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о выходе страны из Оттавской конвенции. Он также поручил кабмину государства "безотлагательно обеспечить принятие в установленном порядке мер по выходу Украины из конвенции".

Спустя несколько дней Финляндия также официально уведомила ООН о выходе из конвенции. Утверждалось, что решение Хельсинки было продиктовано ухудшением ситуации в сфере безопасности. При этом Финляндия намеревалась продолжить соблюдать другие обязательства в рамках международного права.