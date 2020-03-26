ОАЭ выдали разрешение на вывоз россиян пяти самолетам

ОАЭ разрешили вывезти застрявших в стране россиян

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выдали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян из страны. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Эмираты (ОАЭ) дали разрешение на пять рейсов. Спасибо, Абу-Даби", – написала Захарова в Facebook.

Накануне сообщалось, что более тысячи организованных и самостоятельных российских туристов не могут покинуть ОАЭ из-за приостановления авиасообщения страны с другими государствами.

Последний на данный момент рейс был произведен 24 марта авиакомпанией Flydubai. Россиян уже попросили до 27 марта полностью передать данные в консульство РФ в Дубае и Северных Эмиратах. Впоследствии их передадут в Минтранс.

Прием заявлений на помощь по возвращению в РФ был завершен 26 марта.

