Более тысячи российских туристов не может вернуться из ОАЭ

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Более тысячи организованных и самостоятельных российских туристов не может вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Там подчеркнули, что необходимо решить вопрос с доставкой их домой вывозными рейсами. С 25 марта ОАЭ на две недели приостановили воздушное сообщение, кроме эвакуационных рейсов. В связи с этим авиакомпания Flydubai выполнила 24 марта последний вывозной рейс в Москву, отменив при этом четыре на 25 марта.

АТОР обратилась к консульству РФ в Дубае и Северных Эмиратах с просьбой инициировать согласование с профильными ведомствами организации вывозных рейсов из ОАЭ в Россию. Россиян попросили предоставить посольству свои данные не позднее 27 марта, их передадут в Минтранс для анализа и принятия оперативных мер.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что за рубежом находится около 45 тысяч российских туристов. В Ростуризме рассказали, что почти все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели.

Ломидзе порекомендовала туристам не суетиться и не паниковать из-за отмены поездок. По ее словам, туроператоры не будут уклоняться от выплаты средств за отмененные рейсы и путевки, но на это потребуется время. Исполнительный директор АТОР уточнила, что сейчас туристы могут либо перенести свою поездку с возможным изменением направления, либо воспользоваться возвратом.

Российские туроператоры призывают обращаться только с первоочередными вопросами по вылетам в ближайшее время. По турам на лето и в дальнейшие месяцы в АТОР ответов дать не готовы, объяснили там.