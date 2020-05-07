Грузия с 1 июля будет открыта для иностранных туристов

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Грузия с 15 июня откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля начнет принимать иностранных туристов, сообщил премьер страны Георгий Гахария. Он подчеркнул, что для этого необходима тщательная работа правительства.

"Это мы сделаем как с обеспечением на сухопутных границах безопасного коридора с соседними странами, так и с обеспечением безопасного коридора с точки зрения двусторонних переговоров от туристически интересных для нас стран", – цитирует премьера РИА Новости.

Гахария отметил, что Грузия будет одной из первых стран, которая откроет свои границы и инфраструктуру, чтобы принять иностранных гостей.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что летом 2020 года путешественники смогут посетить страну. Он подчеркнул, что для защиты людей от коронавируса в Греции необходимо будет соблюдать дистанцию.

Теохарис также выразил надежду, что к летнему сезону, который в Греции в этом году стартует в июле, технологии в сфере здравоохранения станут прогрессивнее и позволят обеспечивать более безопасные путешествия.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончались. В четверг число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 615, выздоровели 275 человек.