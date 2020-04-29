Министр туризма Греции заявил о готовности принять путешественников летом

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Летом 2020 года путешественники смогут посетить Грецию, передает слова министра туризма страны Хариса Теохариса News.ru.

По его словам, Греция принимает туристов уже более 50 лет и ее население хочет продолжать демонстрировать свое гостеприимство.

При этом он подчеркнул, что для защиты людей от коронавируса в стране необходимо будет соблюдать дистанцию.

Теохарис также выразил надежду, что к летнему сезону, который в Греции в этом году стартует в июле, технологии в сфере здравоохранения станут прогрессивнее и позволят обеспечивать более безопасные путешествия.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис отмечал, что в настоящий момент с ЕС проводятся консультации, чтобы каждому европейскому гражданину, желающему путешествовать, был предоставлен надежный тест на коронавирус. Министр объяснил, что это нужно делать в стране, откуда приезжают отдыхающие.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе не исключила, что путешественнику на момент пересечения границы могут потребоваться документальные подтверждения своего здоровья.

Представитель АТОР также отметила, что оценить любые нововведения в туристической отрасли невозможно без возобновления авиа- и иных перевозок. При этом она обратила внимание, что любой механизм такого толка несовершенен, а потому нет и гарантий, что человек не заразится внутри страны или по возвращении на родину.

