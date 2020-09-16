В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США – СМИ

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Военные Венесуэлы сбили самолет с американским регистрационным номером. Предполагается, что воздушное судно могло принадлежать наркоторговцам, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как рассказал министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, военные обнаружили нелегальное воздушное судно, после чего активировали протоколы, установленные законом.

Он добавил, что ВС Венесуэлы находятся в постоянной боевой готовности, тщательно наблюдая за воздушным пространством страны, чтобы предотвратить его использование для незаконного оборота наркотиков из Колумбии – крупнейшего производителя кокаина в мире.

В июле в Мексике на шоссе упал реактивный самолет с тонной наркотиков на борту. После падения самолет загорелся, а экипаж скрылся с места происшествия. Авиакатастрофа переросла в крупное уголовное дело против наркомафии.

Уже известно, что самолет связан с преступной деятельностью. Правоохранителям удалось это выяснить по его регистрационному номеру.

