Четыре человека погибли при крушении самолета в Алма-Ате

Фото: instagram.com/kris_p_almaty

В результате крушения самолета Ан-26 в Алма-Ате погибли четыре человека, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

Воздушное судно упало в районе аэропорта города. По предварительным данным, на борту находились шесть человек. В настоящий момент выясняется информация об их состоянии.

"На месте работает 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района", – сказали в пресс-службе, добавив, что возгорание самолета ликвидировано.

В ведомстве отметили, что военный самолет пропал с радаров, когда заходил на посадку в аэропорту Алма-Аты. Ан-26 следовал из Нур-Султана.