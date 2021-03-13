Четыре человека погибли при крушении самолета в Алма-Ате

15:38
Фото: instagram.com/kris_p_almaty
В результате крушения самолета Ан-26 в Алма-Ате погибли четыре человека, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.
Воздушное судно упало в районе аэропорта города. По предварительным данным, на борту находились шесть человек. В настоящий момент выясняется информация об их состоянии.
"На месте работает 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы. По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района", – сказали в пресс-службе, добавив, что возгорание самолета ликвидировано.
В ведомстве отметили, что военный самолет пропал с радаров, когда заходил на посадку в аэропорту Алма-Аты. Ан-26 следовал из Нур-Султана.
Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты
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