Посольство РФ в ЦАР проверяет информацию о крушении вертолета с военными

07 марта, 23:55
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Gregor Bauernfeind
Посольство России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) устанавливает достоверность информации о крушении военного вертолета с людьми на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова российского поста Владимира Титоренко.
По словам дипломата, на данный момент известно только одно, что в результате падения никто не погиб и не пострадал.
"Более точной информации нет", – добавил посол.
Потерпевший крушение вертолет был показал на телеканале "Россия-1" в программе "Вести недели". При этом журналисты уточнили, что находившиеся на борту российские военные инструктора не пострадали.
Ранее в Азербайджане возбудили уголовное дело о халатном отношении к службе из-за инцидента с российским вертолетом.
Как уточнялось, прокуратура совместно с военными экспертами осмотрели ракетные установки и информационные системы, а также допросили военнослужащих той воинской части, где был произведен пуск ракеты.
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