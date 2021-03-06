Вертолет разбился на западе Канады – СМИ

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Вертолет разбился на западе Канады. Об этом информирует телеканал CBC.

По данным СМИ, крушение произошло на острове Боуэн. Вертолет рухнул в лесистой местности.

В результате случившегося пострадали два человека. Они были доставлены в больницу в стабильно тяжелом состоянии.

Причины произошедшего не называются.

Ранее самолет потерпел крушение в Южном Судане. В результате случившегося погибли 10 человек.

21 февраля военный самолет разбился в Нигерии. Сообщалось, что летательный аппарат упал при заходе на посадку.