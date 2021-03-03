10 человек погибли в результате падения самолета в Южном Судане – СМИ

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Самолет потерпел крушение в Южном Судане. Об этом информирует радиостанция Tamazuj.

Известно, что лайнер упал в штате Джонглей на востоке страны во вторник, 2 марта. На борту самолета находились 10 человек, все они погибли.

Как отметил представитель партии "Народно-освободительное движение Судана – в оппозиции", рейс следовал в столицу – город Джуба. Двое погибших были пилотами самолета.

Причины случившегося выясняются.

Ранее в Китае самолет Beechcraft B300 King Air 350 упал на три жилых здания. В результате случившегося погибли 5 человек.

21 февраля военный самолет потерпел крушение в Нигерии. Сообщалось, что летательный аппарат упал при заходе на посадку.