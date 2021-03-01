Пять человек погибли после падения самолета на жилые дома в Китае

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В китайской провинции Цзянси на три жилых здания упал самолет метеорологического управления. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, самолет Beechcraft B300 King Air 350 выполнял плановый полет по разведке дождевых облаков. В результате авиакатастрофы пятеро находившихся на борту сотрудников управления погибли.

Один житель провинции на земле получил ранения. Прибывшие на место спасатели госпитализировали мужчину, сейчас его жизни ничего не угрожает.

На данный момент местные власти выясняют причины произошедшего.

Ранее реактивный пассажирский самолет разбился на востоке Мексики. В результате авиакатастрофы погибло семь человек, находившихся на борту. Причины трагедии неизвестны.