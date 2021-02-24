Лайнеры Boeing 777 проверят после возгорания двигателя в воздухе

Компания Pratt & Whitney, которая производит двигатели для Boeing, проверит собственную продукцию. Это их двигатель вспыхнул и начал разваливаться у самолета, летевшего из Денвера в Гонолулу. И хотя обломки и падали на жилые кварталы, к счастью, никто не пострадал, и сам борт благополучно вернулся в аэропорт.

Тем не менее несколько стран уже приостановили использование лайнеров с этим двигателем, а еще одна не будет пускать их в свое воздушное пространство. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.