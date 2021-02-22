На Курском и Рижском направлениях МЖД и МЦД-2 задерживаются поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поезда задерживаются на Курском и Рижском направлениях МЖД и линии МЦД-2, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"На D2, Курском и Рижском направлениях задерживаются несколько поездов. Дальние пригородные поезда следуют по всему маршруту, а электропоезда D2 временно будут доезжать до Рижской со стороны Нахабино и до Курской со стороны Подольска", – говорится в сообщении.



В департаменте советуют пользоваться метрополитеном и наземным городским транспортом. В настоящее время специалисты прилагают все усилия для введения поездов в график.

"Внимательно следите за объявлениями на платформах и сверяйтесь с расписанием в мобильном приложении", – отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на МЦД-1, а также Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится с 24 февраля до конца апреля этого года. Изменения связаны с проведением путевых работ.