Автобусы девяти маршрутов задерживаются на юге Москвы из-за ДТП

08:32
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием двух автомобилей произошла на юге Москвы. Это привело к задержке ряда автобусов. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.
"Из-за ДТП двух автомобилей на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка задерживаются автобусы № 225, 296, 674, 680, 682, 796, 797, 831, П129. Маршруты временно изменены, будьте внимательны", – говорится в сообщении.
Накануне авария произошла на внешней стороне 30-го километра Московской кольцевой автомобильной дороге. В районе Липецкой улицы столкнулись грузовик и легковая машина. В результате ДТП, согласно предварительным данным, никто не пострадал.
В этот же день автомобиль такси наехал на препятствие на улице Сталеваров. Авария произошла у дома 56. Сообщалось, что в результате ДТП пострадал один человек.
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