Автобусы девяти маршрутов задерживаются на юге Москвы из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием двух автомобилей произошла на юге Москвы. Это привело к задержке ряда автобусов. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"Из-за ДТП двух автомобилей на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка задерживаются автобусы № 225, 296, 674, 680, 682, 796, 797, 831, П129. Маршруты временно изменены, будьте внимательны", – говорится в сообщении.

Накануне авария произошла на внешней стороне 30-го километра Московской кольцевой автомобильной дороге. В районе Липецкой улицы столкнулись грузовик и легковая машина. В результате ДТП, согласно предварительным данным, никто не пострадал.

В этот же день автомобиль такси наехал на препятствие на улице Сталеваров. Авария произошла у дома 56. Сообщалось, что в результате ДТП пострадал один человек.