На 30-м километре МКАД произошла авария

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне 30 километра Московской кольцевой автомобильной дороги произошла авария. В районе Липецкой улицы столкнулись грузовик и легковая машина, заявили в Telegram-канале Дептранса столицы.

В результате ДТП, согласно предварительным данным, никто не пострадал. "Перекрыт съезд на внешнюю сторону МКАД с Востряковского проезда", – говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

Причина аварии на МКАД сейчас неизвестна.

Ранее авария с тремя машинами и автобусом произошла на МКАД. Видео сняли очевидцы.