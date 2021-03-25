Один человек погиб при крушении вертолета в Калининградской области

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Один человек, согласно предварительным данным, погиб при крушении вертолета под Калининградом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативном ведомстве.

"Предварительно, один погиб", – уточнил собеседник агентства. Информацию о крушении вертолета подтвердили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

Ранее появились сведения, что в Калининградской области упал вертолет КА-32, борт принадлежит МЧС. Сообщалось о двух спасенных людях.