На Гаити произошло крушение небольшого самолета – СМИ

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В западной части Гаити произошло крушение небольшого самолета, в результате чего погибли четыре человека, сообщает издание Haiti Press Network.

Уточняется, что двухмоторный самолет направлялся в населенный пункт Жакмель из столицы островного государства, города Порт-о-Пренс. Крушение он потерпел в районе коммуны Леоган.

На борту находились шесть пассажиров, четверо из которых скончались. Выжили два пилота, об их состоянии не сообщается. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местных властей сообщает о шести погибших.

Ранее у побережья Гавайев совершил экстренную посадку грузовой самолет Boeing 737 с двумя людьми на борту. В Федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что оба пилота спасены.