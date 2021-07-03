На Гаити произошло крушение небольшого самолета – СМИ

03 июля, 20:27
Фото: AP Photo/Dieu Nalio Chery
В западной части Гаити произошло крушение небольшого самолета, в результате чего погибли четыре человека, сообщает издание Haiti Press Network.
Уточняется, что двухмоторный самолет направлялся в населенный пункт Жакмель из столицы островного государства, города Порт-о-Пренс. Крушение он потерпел в районе коммуны Леоган.
На борту находились шесть пассажиров, четверо из которых скончались. Выжили два пилота, об их состоянии не сообщается. В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местных властей сообщает о шести погибших.
Ранее у побережья Гавайев совершил экстренную посадку грузовой самолет Boeing 737 с двумя людьми на борту. В Федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что оба пилота спасены.
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