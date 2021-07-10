Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

09:24
Фото: ТАСС/Дидор Садуллоев
Пять человек стали жертвами землетрясения на востоке Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости.
"Эпицентр толчков (...) находился 165 километрах северо-восточнее от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков эпицентре составила 6, в Душанбе – 3, погибли пять человек", – рассказала глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.
По словам специалиста, человеческие жертвы отмечены в селении Лангари Шох Таджикабадского района. Кроме того, в результате удара стихии ранения получили двое несовершеннолетних из сельского джамоата Хиджборак Раштского района.
Согласно предварительным оценкам экстренных служб, в селах, которые находились в эпицентре землетрясения, повреждены 19 домов. Чиновники выехали на место происшествия для оценки ущерба и координации ликвидации последствий.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон создал особую комиссию по урегулированию под руководством премьер-министра страны.
В мае крупное землетрясение произошло в Грузии. Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали в районе Мцхета-Мтианети. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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