Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

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Пять человек стали жертвами землетрясения на востоке Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эпицентр толчков (...) находился 165 километрах северо-восточнее от Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков эпицентре составила 6, в Душанбе – 3, погибли пять человек", – рассказала глава пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

По словам специалиста, человеческие жертвы отмечены в селении Лангари Шох Таджикабадского района. Кроме того, в результате удара стихии ранения получили двое несовершеннолетних из сельского джамоата Хиджборак Раштского района.

Согласно предварительным оценкам экстренных служб, в селах, которые находились в эпицентре землетрясения, повреждены 19 домов. Чиновники выехали на место происшествия для оценки ущерба и координации ликвидации последствий.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон создал особую комиссию по урегулированию под руководством премьер-министра страны.

В мае крупное землетрясение произошло в Грузии. Подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали в районе Мцхета-Мтианети. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.