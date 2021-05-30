В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5

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В юго-восточной части Тихого океана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом рассказали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

По словам специалистов, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 3 574 километра к востоку от города Папеэте во Французской Полинезии. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Уточняется, что об угрозе цунами и разрушениях не сообщалось.

Ранее на севере Грузии в районе Мцхета-Мтианети произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился на глубине 24 километра к юго-востоку от поселка Казбеги.