В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Фото: depositphotos/vchalup2
В юго-восточной части Тихого океана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5. Об этом рассказали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
По словам специалистов, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 3 574 километра к востоку от города Папеэте во Французской Полинезии. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Уточняется, что об угрозе цунами и разрушениях не сообщалось.
Ранее на севере Грузии в районе Мцхета-Мтианети произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр находился на глубине 24 километра к юго-востоку от поселка Казбеги.