У побережья Камчатки произошло второе за сутки землетрясение

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Второе за последние сутки землетрясение произошло в акватории Тихого океана в Камчатском крае минувшей ночью. Магнитуда составила 3,9. Такие данные приводит региональное представительство Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 80 километрах от поселка Усть-Камчатск. Ранее там же сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,1.

В управлении МЧС по Камчатскому краю отметили, что жители региона не обращались к спасателям в связи с землетрясением, передает РИА Новости.

Ранее подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали на севере Грузии.