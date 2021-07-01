Уникальный материал для защиты зданий от землетрясений создали в России

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Ученый Вятского государственного университета разработал не имеющий аналогов вязкоупругий материал, способный обеспечивать дополнительную сейсмическую безопасность зданий при землетрясениях. Информация об этом была опубликована на сайте вуза.

Отмечается, что эксперты Мадридского политехнического университета провели испытания и высоко оценили новый материал.

В пресс-службе обратили внимание на актуальность проблемы поиска новых решений для уменьшения рисков для зданий при землетрясениях.

В последние десятилетия стал востребованным подход, основанный на пассивном рассеянии энергии. В специальных системах энергия землетрясений подается на сейсмические амортизаторы. Это могут быть вязкоупругие демпферы, контролирующие вибрацию конструкции за счет деформации сдвига и соответствующего рассеивания энергии вязкоупругого материала.

Еще один тип сейсмических амортизаторов – гистерезисные демпферы, увеличивающие поперечную жесткость конструкции и способные рассеивать значительное количество энергии за счет пластической деформации металлов.

Заведующий кафедрой строительных конструкций и машин Вятского государственного университета Юрий Юркин разработал материал, соединяющий жесткость, эластичность и высокий тангенс угла механических потерь. От зарубежных аналогов его отличает способность к саморасширению.

"Тонкая полоска материала помещается в полость между трубами демпфера путем нанесения на внутреннюю поверхность. При нагревании материал расширяется, соединяя трубы намертво. В результате на маленьких деформациях работает вязкоупругий материал, на больших – металлическая конструкция. Так воплощена идея создания вязкоупругого гистерезисного демпфера", – пояснил разработчик.

В Мадридском политехническом университете, где проводились испытания, подчеркнули, что конструкция из нового материала выдержала землетрясение.

Ранее сообщалось, что студент Лундского университета в Швеции Понтус Тренквист создал похожий на пластик материал из картофельного крахмала. Разработку Тренквист представил на конкурсе The James Dyson Award.

