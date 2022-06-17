Житель Каролины показал кадры, как молния ударила в ствол дерева

Жителю Каролины удалось снять разряд молнии с очень близкого расстояния. Удар пришелся точно в ствол, сразу после разряда появился интересный спецэффект – от земли поднялось облако. Видимо, это был пар.

Впервые в мире на видео попали опускающиеся в воду за едой пятнистые олени. Они способны практически нырять в поисках пищи. Это обнаружили посетители национального парка в Приморском крае. И это не просто курьезный факт и забава для туристов. Удивились и ученые. Мировой науке до этого просто не было известно, что эти млекопитающие способны на такое.

Жителям прибрежных районов Флориды запретили включать вечером свет. Искусственное освещение плохо действует на черепах. В текущий период они на местных пляжах откладывают яйца. Источники света отвлекают пресмыкающихся. Они отправляются не в море, как положено, а к светящимся окнам. После чего начинают гибнуть.

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