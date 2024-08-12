Шесть человек погибли при ударе молнии в павильон в Китае

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Шесть человек погибли и еще свыше 10 граждан пострадали в результате обрушения павильона, в который ударила молния в городе Чанчжоу китайской провинции Цзянсу. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

На данный момент врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, а спасатели на месте обрушения проводят поисковые работы. По предварительным данным, всех граждан удалось извлечь из-под завалов.

Ранее молния ударила в людей в парке "Патриот", в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.

Как выяснилось, пострадавшие прятались от дождя под зонтом, в который и ударила молния. Они гуляли на площади перед Главным храмом ВС РФ, сообщили в экстренных службах.

На тот момент состояние одного их них оценивалось как тяжелое, а двух других – как средней степени тяжести. Однако спустя время их выписали из больницы.

